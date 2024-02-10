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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 13:57

TEM'e giren çakal trafiği birbirine kattı! Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi

İstanbul'da Ümraniye TEM Otoyolu'nda yola atlayan çakal nedeniyle araç trafiği bir süre durdu. Yaralı olduğu öğrenilen çakal, trafik ekipleri tarafından emniyet şeridine alındı. Su verilerek kendine gelen hayvan, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

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