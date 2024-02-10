TEM'e giren çakal trafiği birbirine kattı! Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi

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TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde, yol üzerinde yaralı bir hayvan gören sürücüler durup 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine giden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, çakal olduğu anlaşılan yaralı hayvanı yakalayarak emniyet şeridine getirdi.

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Ekipler, güvenli alana getirilen yaralı hayvanın üzerine battaniye ile örttü.

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Trafik ekipleri yaralı çakal için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve belediye ekiplerine haber verdi.

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Trafik polisleri yaralı hayvana su verdi.

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Bir süre sonra gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri yaralı hayvanı tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

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TEDAVİ EDİLİP DOĞAYA SALINACAK

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden Eyüp Bozkurt "Bu yaralı hayvan çakal. Doğa Koruma ve Milli Parklar Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedavisi yapılacak. Daha sonra doğaya salınacak. Yaşı hakkında çok bilgim yok, veteriner ekipler bakar. Ama genç görünüyor, çok yaşlı değil." diye konuştu.

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