TEM'de 3 kamyonun karıştığı zincirleme kaza! İstanbul yönü trafiğe kapandı

TEM Otoyolu Gebze Güzeltepe Viyadüğü'nde, İstanbul istikametine giden Pir Ö. yönetimindeki kamyon saat 12.00 sıralarında önünde aniden yavaşlayan Yakup Y.'nin kullandığı kamyona çarptı.
Bu sırada arkadan gelen Alaattin E. yönetimindeki yapı malzemeleri yüklü kamyon da Pir Ö.'nün kullandığı kamyona çarparak devrildi.
Devrilen kamyonun kasasındaki yapı malzemelerinin yola saçılması sebebiyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
Kazaya karışan araçlar vinç ve çekicilerle yoldan kaldırılırken, yola dökülen yapı malzemeleri bölgeye getirilen ekiplerin kullandığı iş makinesiyle toplandı.
Yaklaşık 1 saat kapalı kalan yolun bir kısmının temizlenmesinin ardından trafik emniyet şeridinden kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.