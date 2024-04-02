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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Nisan 2024 Salı 15:29

TEM'de 3 kamyonun karıştığı zincirleme kaza! İstanbul yönü trafiğe kapandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda 3 kamyonun karıştığı, 1 kişinin hafif yaralandığı kaza nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapandı. Yola dökülen yapı malzemeleri nedeniyle 1 saat ulaşıma kapalı kalan yolda trafik emniyet şeridinden yeniden sağlanmaya başlandı.

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