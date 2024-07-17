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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 08:58

Televizyon tamircisi 4 kişiyi çekiçle yaraladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde televizyon tamircisinin çekiçle yaraladığı aynı aileden biri çocuk 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

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