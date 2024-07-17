Televizyon tamircisi 4 kişiyi çekiçle yaraladı

Durumu ağır olan H.D, tedavisi sonrası Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Hastanede ilk ifadesi alınan H.G, annesinde olan kızı B.G'yi almak için eve girdiği esnada televizyon tamiri için evde bulunan M.G'nin (46) çekiçle kendisine saldırdığını söylediği öğrenildi.