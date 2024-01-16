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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 11:20

Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.

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