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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 09:53

Tekirdağ'da kuraklık tehlikesi! Barajlarda doluluk oranı yüzde 33'ten yüzde 8'e düştü

Tekirdağ'daki Naip Barajı kuraklık tehdidi altında. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 33 olan su seviyesi, bu yıl yüzde 8 olarak ölçüldü. Yetkililer, tasarruf çağrısı yaptı.

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