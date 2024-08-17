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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 11:54

Tehlikeli faylar açıklandı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Türkiye'de en riskli faylarla ilgili olarak, 'En büyük tehlikeyi Pamukova-Geyve hattında, Gemlik körfezinde, Bandırma'da ve İzmir çevresinde görüyorum. Bana sorarsanız Marmara Denizi'ndeki gerginlikler daha sonra geliyor. Buradaki fayların uzunluklarına baktığımızda bunlar en az 6'nın üzerinde deprem üreteceklerdir' dedi.