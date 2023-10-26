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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 17:24

Tedirgin eden hasat! Fay hattı devasa bir yarık oluşturmuştu

Hatay'da depremin ortadan ikiye ayırdığı 33 dönümlük zeytin bahçesinde hasat başladı. Depremzede aile, fay hattının devasa bir yarık oluşturduğu bahçede tedirginlik içerisinde hasada devam ediyor.

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