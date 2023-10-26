Tedirgin eden hasat! Fay hattı devasa bir yarık oluşturmuştu

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"Eskiden güle oynaya çalışıyorduk malımızda, bugün korkuyla topluyoruz"





Deprem öncesi ailesiyle birlikte güle oynaya hasat yaptıkları bahçede bu güntedirgin içerisinde çalıştıklarını dile getiren Ahmet Genç, "Altınözü Tepehan Mahallesi'nde oturuyoruz. Depremden dolayı böyle bir yarık oluştu. Çok aşırı bir korkumuz var. Buralarda toplamaktan, buralarda çalışmaktan bayağı tedirgin oluyoruz. Burada bizim tarlamızın dönümü 33 dönüm civarındaydı. Yani en az bizde iki yüz ağaca yakın yarığa gitti. Şu karşı olan taraflar bana ait. Karşı yani üç yüz metre aşağı yukarı ara mesafemiz var. Oraya nasıl gideceğimi ben de bilmiyorum. Bir yol var diyorlar ama bizim tarlaya çıkar mı geçer mi bilmiyorum. Pat patlar gitmiş, Traktörle gitme şansımız var mı onu da bilmiyoruz. Çok zor yani çocuklarla birlikte oraya gitmek, yani buralarda toplamak. Yani ne zaman ne olacağını da bilmez olduk artık. Bu şartlar içinde çalışmak tabii ki çok üzücü. Eskiden güle oynaya çalışıyorduk malımızda, bugün korkuyla topluyoruz. Yani çocuklarımızı getirmekle de bile tedirginiz buraya" dedi.