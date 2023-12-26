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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 11:05

T.C. Kimlik numaranızı ezberleme şekliniz zekanızı belli ediyor? İşte detaylar

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, 11 haneden oluşan ve pek çok kişinin ezberlediği numaralar arasında yerini alıyor. Ancak T.C. Kimlik numarasını gruplandırma şekli birçok kişiye göre değişiklik gösteriyor. Mesela bazı kişiler 3+2+2+2 iken bazıları ise 4+4+4 şeklinde gruplara ayırıyor. Peki bu ayrım, zeka türlerinde nasıl bir farklılığa neden oluyor? İşte yanıtı…

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