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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 16:57

Tavukların sahibinden kaçarken mobilya mağazasına girdi! 'Ormanın hayaleti' olarak adlandırılıyor

Gümüşhane'nin Kelkit ilçe merkezindeki bir kümeste tavuk yiyen bir vaşak tavukların sahibinden kaçarken girdiği caddede bir mobilya mağazasına sığındı.

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