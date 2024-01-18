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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 16:14

Tavukçulukta yeni boyut! Artık tavukları arabasıyla gezdiriyor

Konya'da bir tavuk satıcısı, ticarete yeni boyut kattı. Köylerden tavuk toplayıp satan Mehmet Kasalak, tavukların arabada rahatladığını fark etti. Kasalak, iddiasına göre, bu şekilde gezdirdiği tavukların yumurtalarının daha kaliteli olduğunu anladı. Kasalak, bu keşfi sonrasında artık tavukları arabasıyla gezdirmeye başladı.

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