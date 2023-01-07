Tavşan yuvası sandığı delikten öyle bir şey çıktı ki! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Yer: İngiltere! Burada keşfedilenler büyük bir şaşkınlığa neden oldu. Bu görüntüler dünyada hala keşfedilmemiş muhteşem yerler olduğunun da bir kanıtı.
Sıradan bir yabani hayvan barınağı gibi görünse de aslında içerisi çok farklı.
Uzun ve ince bir delikten sürünerek girilen bu mağara aslında birer şahaser.
İbadet edilmesine izin verilmeyen gizli dini mezhepler tarafından oyulmuş.
Mağara bu güne kadar gelmiş.
İngiltere'de yer alan bu mağaranın fotoğraflarını Michael Scott tarafından çekilmiş.
1991 yılında yılında bir köylü tarafından tesadüfen bulundu.
Vietnam'da keşfedilen "Son Doong" dünyanın en büyük mağarası olmaya aday...
İçine kırk katlı bir gökdelenin sığabileceği büyüklükteki mağaranın etrafı ormanlarla çevrili.
Annamite dağları boyunca uzanan "Son Doong" birbirine bağlı 150 büyük mağaradan oluşuyor ve henüz tamamı gezilmedi.
Yapılan lazer ölçümlerine göre 200 metre yüksekliğinde, 150 metre genişliğindedir.
Mağaraya ulaşmak için Ho Chi Minh City otobanının bir noktasında araçtan inip ormanın içinde 10 kilometre yürünmesi gerekiyor.
İdeal koşullarda bu yolculuk takriben 6 saat sürüyor.
Mağaranın tam adı "Hang Son Doong" ve bu yerel dilde "Dağ Nehri Mağarası" anlamına geliyor.
Mağara sisteminin içinde göl, yağmur ormanı, plaj ve hayvanlar bulunuyor.