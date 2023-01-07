Tavşan yuvası sandığı delikten öyle bir şey çıktı ki! Sosyal medyayı sallayan görüntü

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Yer: İngiltere! Burada keşfedilenler büyük bir şaşkınlığa neden oldu. Bu görüntüler dünyada hala keşfedilmemiş muhteşem yerler olduğunun da bir kanıtı.

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Sıradan bir yabani hayvan barınağı gibi görünse de aslında içerisi çok farklı.

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Uzun ve ince bir delikten sürünerek girilen bu mağara aslında birer şahaser.

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İbadet edilmesine izin verilmeyen gizli dini mezhepler tarafından oyulmuş.

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Mağara bu güne kadar gelmiş.

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İngiltere'de yer alan bu mağaranın fotoğraflarını Michael Scott tarafından çekilmiş.

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1991 yılında yılında bir köylü tarafından tesadüfen bulundu.

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Vietnam'da keşfedilen "Son Doong" dünyanın en büyük mağarası olmaya aday...

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İçine kırk katlı bir gökdelenin sığabileceği büyüklükteki mağaranın etrafı ormanlarla çevrili.

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Annamite dağları boyunca uzanan "Son Doong" birbirine bağlı 150 büyük mağaradan oluşuyor ve henüz tamamı gezilmedi.

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Yapılan lazer ölçümlerine göre 200 metre yüksekliğinde, 150 metre genişliğindedir.

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Mağaraya ulaşmak için Ho Chi Minh City otobanının bir noktasında araçtan inip ormanın içinde 10 kilometre yürünmesi gerekiyor.

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İdeal koşullarda bu yolculuk takriben 6 saat sürüyor.

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Mağaranın tam adı "Hang Son Doong" ve bu yerel dilde "Dağ Nehri Mağarası" anlamına geliyor.

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Mağara sisteminin içinde göl, yağmur ormanı, plaj ve hayvanlar bulunuyor.

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