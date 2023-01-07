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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Ocak 2023 Cumartesi 10:52

Tavşan yuvası sandığı delikten öyle bir şey çıktı ki! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Tavşan deliği gibi görünen yerden hayal etmesi imkansız bir keşif ortaya çıktı. Görünce siz de gözlerinize inanamayacaksınız. Sosyal medyayı da sallayan bu görüntüler büyük ilgi gördü. Sadece bir tavşan deliği olarak sanılan yerden öyle bir şey çıktı ki şaşkına dönmemek elde değil. Uzun ve ince delikten girildiğinde sonu inanılmaz bir yere çıktı. Bu yeri keşfeden Michael Scott'un çektiği fotoğraflar görenleri tam anlamıyla şaşkına çevirdi. İşte o inanılmaz görüntüler...

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