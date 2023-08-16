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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 12:46

Tavşan Adası'ndaki biyoçeşitlilik kameralarla takip ediliyor

Deniz Yaşamını Koruma Derneği, Tavşan Adası'nda kurduğu kameralarla deniz canlılarını, adada bulunan kuş türlerini ve bölgedeki Akdeniz Foku mağarasını kesintisiz şekilde takip ediyor.

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