Tavşan Adası'ndaki biyoçeşitlilik kameralarla takip ediliyor

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Tavşan Adası özelinde önem verdikleri 3 konu olduğunu ve bunların takibi için de 3 bölgeye kamera kurduklarını kaydeden Narcı, şu bilgileri paylaştı:





"Kameralardan biri, mercan resifleri oluşturduğumuz, korunması gereken hassas alanda mercanların büyümelerini ve gelişmelerini izliyor. Buradaki önemli koruma alanını su altında takip edebiliyoruz. Adanın üzerinde olan bir kameramız var. Bu kamera, adanın etrafındaki korunması gereken hassas alanı izliyor ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlıyor. Adada bulunan fok mağarasının içine de bir kamera yerleştirdik. Bu da ilerleyen dönemlerde koruma alanlarının ne kadar önemli olduğunu gösterecek bir güvence oluşturacak. Marmara Denizi, Karadeniz ile Akdeniz'i birleştiren ve bu açıdan çok önemli bir deniz. Açık denizi kameralar sayesinde gördüğümüz için hem mercan resiflerini hem besin süreçlerini ve diğer türlerin tamamını su altında görebiliyoruz. Hayalimiz bir köpek balığını izleyebilmiş olmak."