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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 09:49

Tatvan'nın gizemli mağaraları! Ziyaretçiler tarafından keşfedilmeyi bekliyor

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Bolalan köyü İncekaya mezrasında bulunan tarihi mağaralar ziyaretçiler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

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