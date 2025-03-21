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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 09:09 |

Tatlıcıların bayram telaşı başladı!

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Van'daki tatlıcılar ve pastaneler bayram hazırlıklarını hızlandırdı.

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