  • $19,4042
  • 21,2498
  • 1229.91
  • 5004.06

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 13:44

Tatilden evine dönünce gözlerine inanamadı! Şaşkına çeviren manzara

Tatil için 15 gün evinden ayrılan Levent Yıldız, eve gelince gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.