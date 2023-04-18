Tatilden evine dönünce gözlerine inanamadı! Şaşkına çeviren manzara

O esnada evi çöp yığına kim getirdiğini düşünen Yıldız, bir anda kargaların dallarla camdan içeri girdiğini gördü. Yıldız küvetin içine baktığında ise gözlük, çorap, plastik malzeme, bant ve dallarla karşılaştı.

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Gördüğü manzara karşısında şaşırdığını söyleyen Levent Yıldız, "15 gündür evde yoktum. 15 günün sonunda eve geldiğimde kargaları içeride gördüm. Dal parçalarını, çorapları, komşulardan buldukları ne malzeme varsa hepsini getirmişler. Her türlü eşya var, karıştırdıkça ilginç ilginç şeyler çıkıyor. Muhtemelen yumurtlayacaklardı, burayı da güvenli buldukları için yuva yapmak istemişler. 2 sene önce de yine odamın penceresi açıktı. Bir haftada çok fazla çöp yığınını dolabıma doldurmuşlardı. Banyomu ilk gördüğümde çok şaşırdım, kim yapmış olabilir diye düşündüm, o sırada karga büyük bir dalla tekrar içeri girdi.