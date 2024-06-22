Tatilcilerin dönüş trafiği başladı! Havadan görüntülendi

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı.

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Sürücüler TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde akıcı trafik yoğunluğu oluştururken, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı ekipleri 24 saat boyunca güzergah üzerinde denetim gerçekleştirerek herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı.