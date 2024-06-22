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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 13:24

Tatilcilerin dönüş trafiği başladı! Havadan görüntülendi

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

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