  • $25,843
  • 28,1856
  • 1604.11
  • 5703.12

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 09:57

Tatilcilerden yürek sızlatan davranış! Geriye çöpleri kaldı

Kurban Bayramı tatili dolayısı ile Anadolu Otoyolu'nu kullanan tatilcilerin mola verdikleri yol kenarlarında bıraktıkları çöpler çevre kirliliğine neden oldu.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.