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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Kasım 2022 Çarşamba 17:12

Taşlar 1700 yıllık tarım takvimini ortaya çıkardı! Kayseri'de tesadüfen bulun

Kayseri'de tarımsal faaliyetlerin zamanlamasını gösteren Roma dönemine ait takvim ortaya çıkarıldı.

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