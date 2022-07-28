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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 14:05

Tarlaya patates ekti domates çıktı! Sakarya'da şaşırtan olay

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ektikleri patatesleri kontrol etmek için bahçesine giden vatandaş, domates görünümlü meyveleri şaşkınlık yaşadı. Ekilen patatesin içerisinden çıkan ve domatese benzeyen meyvenin zehirli olduğunu söyleyen Ziraat Mühendisi ise, bu meyvenin tüketilmemesi konusunda uyardı.

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