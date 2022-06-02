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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Haziran 2022 Perşembe 14:34

Tarlasında çıkan taşların değerini çalındıktan sonra anladı! Büyük bir serveti kaçırdı

Bursa'da bir köylü; tarlasında çıkan taşların değerini kamyon kamyon çalındıktan sonra anladı büyük bir serveti kaçırdı.

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