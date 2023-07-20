Tarlalara serilen halıların pastelleşmesini sağlayacak

Antalya'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı Döşemealtı ilçesinde tarlalara serilen binlerce el dokuması halı ve kilimin renklerinin daha kısa sürede daha fazla pastelleşmesini sağlayacak. Bitkilerden elde edilen kök boyası kullanılarak orijinal tezgahlarda üretilen el halılarıyla ünlü Döşemealtı'ndaki yüzlerce dönümlük tarım arazisi, ekinlerin biçilmesinin ardından halılara ev sahipliği yapıyor. Ekin hasadı için tarlalarda günlerce alın teri döken işçiler, aynı tarlalarda bu kez halı mesaisi yapıyor.