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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 11:17

Tarım arazilerinde çekirge istilası! Salgına dönüşmesinden endişe ediliyor

Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki ekili tarım arazilerinde çekirge istilası yaşanıyor. Tarım ve orman müdürlüğü çekirgelere karşı ilaçlama çalışması başlattı. İlk kez bu kadar yoğun olduğu belirtilen çekirgelerin salgına dönüşmesinden endişe ediliyor.

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