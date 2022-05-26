Tarım arazilerinde çekirge istilası! Salgına dönüşmesinden endişe ediliyor

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İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çerçi, çekirgeyle mücadelenin, çiftçiler için önemli olduğunu belirterek, "Gerçekten de ciddi manada çekirge popülasyonu ile karşılaştık. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. İlk kez bu kadar yoğun çekirgeyle karşılaştık. Çekirgeyle mücadele etmezsek salgın yapabilen bir zararlı türüdür. Çekirge bitki türü ayrımı da yapmaz" diye konuştu.