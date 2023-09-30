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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 11:23

'Tarihin sıfır noktası'nda heyecanlandıran keşif! duvara yerleştirilmiş halde bulundu

12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de ilk boyalı heykel, Karahantepe'de ise en gerçekçi insan heykellerinden biri bulundu.

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