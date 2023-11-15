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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 15:03

'Tarihin sıfır noktası' Göbeklitepe! Ara tatilde ziyaretçi akınına uğradı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de, okulların ilk ara tatilinde ziyaretçi yoğunluğu oluştu. 'Tarihin sıfır noktası' olarak nitelenen ve kültür turizminin önemli merkezlerinin başında gelen tarihi ören yerine yerli ve yabancı ziyaretçilerin rağbeti devam ediyor.

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