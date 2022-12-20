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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 10:36

Tarihin en büyük dolandırıcısı! Sülün Osman kimdir

1950'li ve 60'lı yıllarda Dolmabahçe'deki saati, Galata Kulesi'ni, Beyoğlu tramvayını, şehir hatları vapurlarını ve hatta Taksim Meydanı'nı satmayı başaran Sülün Osman en ünlü dolandırıcı olarak tarihe geçti. Çevirdiği işler ve yaptığı savunmalarla fıkra gibi bir hayat yaşayan Sülün birçok filme ve kitaba da konu oldu.

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