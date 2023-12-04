  • $28,9119
  • 31,4275
  • 1921.15
  • 8024.99

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Aralık 2023 Pazartesi 11:45

Tarihi mağaraların turizme kazandırılacak! Mezopotamya'nın ilk yerleşim yerlerinden

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bulunan tarihi yerleşkedeki binlerce yıllık mağaraların turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.