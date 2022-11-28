Tarihi lahit köyün çeşmesi oldu! Üzerindeki motif dikkat çekiyor

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Körfez ilçesine bağlı Arslanlı köyünde lahit (mezar) parçalarından oluşan bir çeşme bulunuyor.

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1961 yılında köyün içme suyu ihtiyacının karşılanması için köylüler tarafından inşa edilen çeşmede, lahit kapağı ve parçalarının kullanıldığı biliniyor.

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Çeşmede, Roma dönemi lahitlerinde sıkça tasvir edilen Medusa başı ve bitki motifli süsleme bulunuyor. Üzeri yosun ve çimento ile kaplanan çeşmede, yazıt olup olmadığı ise bilinmiyor.

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"Çeşmemizin suyunu içiyoruz, çamaşır da yıkadığımız zamanlar oldu"

Yıllar önce evlendikten sonra Arslanlı köyüne yerleştiğini söyleyen 60 yaşındaki Nefiye Metin, "Çeşmemizin suyunu içiyoruz, çamaşır da yıkadığımız zamanlar oldu. Çeşmeyi uzun zaman kullandık. Evlere su gelince de sadece içme suyu olarak kullanıyoruz. Önceden bütün ihtiyaçlarımızı çeşme karşılıyordu" dedi.

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Nefiye Metin, çeşmede bulunan lahit parçalarına ilişkin ise "Bu parçaları biliyorum da tarihi eser olduğunu bilmiyordum. Bize uzun zaman önce, 'Çeşmenin yanındaki parçalar tarihi' dediler. Biz de güldük, 'Öyle şey mi olur, alt tarafı taş' dedik" diye konuştu.

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"Lahidin parçaları bizim arazimizden geldi"

Çeşmenin hala sıklıkla kullanıldığını dile getiren 59 yaşındaki Ramazan Atik ise "Ben doğdum doğalı bu çeşme var. Evlerimize su gelmeden önce bu çeşmeyi kullanıyorduk. Şimdi de dışarıdan gelen vatandaş buradan su içiyor, bizlerde kullanıyoruz. Hayvanlarımıza su veriyoruz" şeklinde konuştu.

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Çeşmenin tamamlayıcı malzemesi olarak kullanılan lahidin kendi arazilerinden çıktığını söyleyen ve değerini sonradan öğrendiklerini belirten Atik, "Bunun parçaları bizim arazimizden geldi. Babam ve büyüklerim arazimizden alındığını söylüyor" ifadelerini kullandı.

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"Bölgenin antik dönemden beri yerleşim yeri olarak kullanıldığını söyleyebiliriz"

Arkeolog Salim Saraç, Arslanlı köyünde arkeolojik kazı yapılmadığını belirterek, "Çevreye saçılan lahit parçaları ve ipucu verecek diğer arkeolojik malzemeden, bölgenin antik dönemden beri yerleşim yeri olarak kullanıldığını söyleyebiliriz.

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Bu konunun en büyük kanıtlarından birisinin de antik yapı malzemelerinin evlerde ve bunun gibi çeşmelerde devşirme malzeme olarak bolca kullanılması. Körfez ilçesi Arslanlı köyü meydanında bulunan bu çeşme üzerindeki tarihten 1961 yılında yapıldığı anlaşılmıştır. Köyün çevresinden getirildiği söylenen kırık lahit kapağı ve lahit parçaları, çeşmenin tamamlayıcı yapı malzemesi olarak kullanılmıştır.

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Yakından bakıldığında lahit kapağının dar yüzündeki üçgen alınlığının içinde Nicomedia lahitlerinde çokça kullanılan Medusa başı vardır. Sağ köşe kısmında bulunan çift taraflı akroter de ise bitkisel bezeme mevcuttur. Üzeri çok yosun ve çimento kaplandığından dolayı lahit teknesinin olup olmadığı konusunda bilgi sahibi değiliz ayrıca yazıt olup olmadığını da göremedik. Lahit form ve süsleme olarak Roma dönemini yansıtmaktadır" dedi.