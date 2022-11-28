  • $18,6344
  • 19,5152
  • 1055.9
  • 4960.13

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 13:29

Tarihi lahit köyün çeşmesi oldu! Üzerindeki motif dikkat çekiyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Arslanlı köyünde, Roma döneminden kalma lahdin kapağı ve parçaları kullanılarak inşa edilmiş çeşme bulunuyor. Köyün içme suyu ihtiyacını karşılayan çeşmedeki Medusa başı ve bitki motifli süsleme dikkat çekiyor. Tarihi eserin kendi arazisinden çıktığını söyleyen Ramazan Atik, ilk gördüklerinde değerini kendilerinin de bilmediğini belirtti. Tarihi çeşmeyi öğrenen şimdi bölgeye akın ediyor.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.