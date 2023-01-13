  • $18,7949
  • 20,3184
  • 1147.73
  • 4988.66

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 14:00

Tarihi İshak Paşa Sarayı ziyaretçi rekoru kırdı! Kayalıkların arasında saklı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve Osmanlı Devleti'nin doğudaki en önemli eserleri arasında yer alan İshak Paşa Sarayı, 2022 yılında 295 bin 695 ziyaretçiyle rekor kırdı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.