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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 11:13 |

Tarihi Giresun bıçaklarını dünyaya tanıtıyor! 15 metrekarelik ahırda üretmeye başladı

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan Mahir Henden, Karadeniz kültürünü yansıtan ve unutulmaya yüz tutmuş tarihi bıçakları yeniden hayata geçiriyor. Henden, başladığı bu sanatla hem bölgesel kültürü yaşatıyor hem de üretimlerini yurtdışına ihraç ederek uluslararası alanda tanıtımını sağlıyor.

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