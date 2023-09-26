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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 12:30

Tarihi eserler askeri helikopterle taşındı! Adıyaman'da keşfedildi

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bulunan 2 bin 100 yıllık olduğu düşünülen kült alandaki tokalaşma anıtı ve yazıt yer alan steller askeri helikopterle taşındı.

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