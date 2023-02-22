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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 10:42

Tarihi camideki denge sütunları 3 büyük depremde de kusursuz döndü!

Elazığ'da 1866 yılında dönemin valisi Hacı Ahmet İzzet Paşa tarafından yaptırılan İzzet Paşa Camii, bir asır hizmet verdikten sonra çökmek üzere olduğu için 1967 yılında yıktırıldı. Yeniden yapımına başlanan cami, 1972 yılında bitirilerek günümüzdeki halini aldı ve yeniden ibadete açıldı. Camide bulunan denge sütunları, 3 büyük depremde de kusursuz döndü.

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