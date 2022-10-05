  • $18,5936
  • 18,4406
  • 1020.9
  • 3485.59

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Ekim 2022 Çarşamba 13:45

Tarih ve doğal yaşam bir arada görüntülendi! Bodrum'un eşsiz su altı dünyası

Dünyanın ve Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'un eşsiz su altı dünyasında tarih ve yaşam bir arada görüntülendi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.