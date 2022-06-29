Tamire gönderilen kanepeden çıktı! 110 bin TL değerinde

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Niğde kent merkezinde oturan ve isminin açıklanmasını istemeyen kişi, eskiyen kanepelerinin tamiri için Sercan Sevenk ile görüştü.

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15 yıllık koltuk tamircisi Sevenk, işçisiyle verilen adrese giderek, kanepeleri aldıktan sonra iş yerine getirdi.

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İşçisiyle kanepeyi söken Sevenk, döşemenin altında 2 kutu buldu. Kutuları açtığında 17 cumhuriyet altını ile bir çeyrek altını gören Sevenk, kanepenin sahibini arayarak iş yerine çağırdı. Değeri 110 bin TL olan altınlar, sahibine teslim etti.

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Sercan Sevenk, "İnsanlar bu altınları ne zorluklarla biriktiriyor. Allah bize haram yedirmesin. İnsanlık görevimizi yaptık" dedi.