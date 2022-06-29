  • $16,6771
  • 17,5337
  • 975.042
  • 2489.66

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 10:02

Tamire gönderilen kanepeden çıktı! 110 bin TL değerinde

Niğde'de tamirciye gönderilen kanepenin döşemesinin içinde 110 bin liralık altın bulundu. Koltuk tamircisi Sercan Sevenk, altınları sahibine teslim etti.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.