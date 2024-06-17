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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 14:31

Tamgalı petroglifleri halen korunuyor! Göktürkler dönemine ait

Kazakistan'ın güneyindeki Tamgalı Vadisi'nde bulunan ve yaklaşık 3 bin yıl önce yapılan kaya resimleri ilk çizildiği gün gibi korunuyor.

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