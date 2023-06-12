Tam 1 ton 42 kilo ağırlığında! Heybetiyle görenleri şaşkına çeviriyor

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Sivas'ta 18 yaşından bu yana hayvancılık ile uğraşan Erkan Kılıç'ın büyüttüğü Paşa isimli Simental tosun gören dönüp bir daha bakıyor. Henüz 3 yaşında olan ve 1 ton 42 kilogram ağırla sahip olan Paşa kurban bayramı öncesi satışa çıkarıldı.

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Doğumundan bu yana Paşa'yı kendileri büyüttüklerini ifade eden besici Erkan Kılıç, "Paşa üç yaşında. Onu ilk başlarda biberonla besledik. Süt ile buzağı yemi ile büyüttük. 3 yıldır bakımlarını yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl tırnak bakımlarını yaptık. Bu yıl Kurban Bayramı'na hazır olduğunu düşündüğümüz için satışa çıkardık. Nasip olursa satmayı düşünüyoruz. Satamazsak kasaba gidecek" dedi.

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Paşa isimli boğanın her geçen gün kilo aldığını belirten Kılıç, "Paşa, şu an 1 ton 42 kilogram geliyor. Günlük 2 buçuk, 3 kilogram alıyor. Biz en son tarttığımızda 1 ton 22 kilogram gelmişti. Şimdi 1 ton 42 kilogram geliyor. Günden güne değişiyor. 5 kilogram aldığı da oluyor. Ayda en az bir kere tartıyoruz, sürekli takip ediyoruz. Bu sene nasip olursa Kurban Bayramı'nda satmayı düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Çiftliğe gelenlerin Paşa'ya hayran kaldığını söyleyen Erkan Kılıç şu ifadelere yer verdi: ""Paşa'yı 200 bin TL'den satışa çıkardık. Gelenler görüyor, almak isteyenler oluyor. Maddi durumdan dolayı düşünüyorlar. Nasip olursa 200 bin TL'ye satmayı düşünüyoruz. Paşa'nın cinsi Simental.

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Abisi de şu an 1 ton 600 kilogram geliyor. Abisi 5 yaşında, paşa 3 yaşında. Paşa'yı da bekletmeyi düşünüyorduk ama ayakları ağırlığını kaldıramadığından dolayı satmayı düşünüyoruz."