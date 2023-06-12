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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 15:49

Tam 1 ton 42 kilo ağırlığında! Heybetiyle görenleri şaşkına çeviriyor

Sivas'ta 1 ton 42 kilogram ağırlığındaki Paşa isimli tosun, ikinci el araç fiyatında satışa çıkarıldı. Heybetiyle görenleri şaşkına çeviren Paşa, alıcısını bekliyor.

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