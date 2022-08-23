  • $18,1283
  • 18,014
  • 1012
  • 3099.74

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 09:47

Tahtta en kısa kalan Osmanlı padişahları hangileri? 3 ay da tahtta kalan da var

Osmanlı devleti 600 yıldan fazla hüküm sürdüğü süre zarfınca 36 padişaha ev sahipliği yaptı. Osmanlı padişahlarının kimi uzun süre tahtta kalırken kimi de kısa süreliğine hükümdarlığı tattı. Osmanlı devletine kısa süreliğine padişahlık yapanların içinde 3 ay da tahtta kalan var bir yıl da. İşte tahtta en kısa kalan Osmanlı padişahları:

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.