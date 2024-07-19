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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 16:48

Tahta kaşık kullanıyorsanız dikkat

Mutfakların olmazsa olmazlarından olan tahta kaşıklar yanlış kullanım sonucu zehirlenmelere hatta kansere yol açabiliyor. Özellikle tercih edilen tahta kaşıklar belli bir süre sonra kullanılamaz duruma gelerek tehlike saçıyor. Peki tahta kaşık kullanırken nelere dikkat edilmeli? İşte tahta kaşık kullanırken dikkat edilmesi gerekenler...