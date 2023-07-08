Sürülerin tozlu ve zorlu yolculuğu böyle görüntülendi! Film sahnesi değil gerçek

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Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü'ndeki çobanlar, binlerce koyunu buğday tarlalarına ve ekinlere zarar vermemesi için toprak ve tozla kaplı vadiden götürmek zorunda kalıyor.

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Koyun sürülerinin tozlu yol ve vadilerden geçişiyle beraber ortaya çıkan görüntüler havadan dron ile görüntülendi. Her gün binlerce koyunu süt sağımı için sürüler halinde köye getiren çobanlar, süt sağımından sonra gün batımına doğru Nemrut Dağı eteklerine doğru 7 kilometrelik tozlu yolculuğa başlıyor.

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Çobanlar ve koyun sürüleri günde 2 defa Nemrut Dağı'na gidiş geliş yaparak yaklaşık 15 kilometrelik tozlu yolu yürümüş oluyor. Koyun sürülerinin tozlu yolda ilerleyişi, çoban ve koyunları zorlarken gün batımına doğru oluşan kızıl renkler ise seyri güzel görüntüler ortaya çıkarıyor.

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Kıyıdüzü köyünde çobanlık yapan Abdulcelil Şen her gün 15 kilometre tozlu vadide koyunları ile yolculuk yaptıklarını belirterek, "Her gün Nemrut'un eteğine doğru bu dereden gidip geliyoruz. Ekinler olduğu için çok dikkat ediyoruz, çok eziyet çekiyoruz. Yollar tozlu olduğu için zorluk çekiyoruz, günde 2 defa gidip geliyoruz. Mesleğimiz budur, çokta yorucudur" dedi.

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