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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Temmuz 2023 Cumartesi 11:35

Sürülerin tozlu ve zorlu yolculuğu böyle görüntülendi! Film sahnesi değil gerçek

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde koyun sürülerinin Nemrut Dağı'ndaki yaylalara zorlu ve tozlu yolculuğu başladı.

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