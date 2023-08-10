Sürü hayvanları için sera ve yaylalara günde 200 ton su taşınıyor

Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşayan besicilerin talebi üzerine bölgede çalışma başlatan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, hayvanlar için 5 ve 10 tonluk 44 su deposu ve 5 metre uzunluğunda 37 sıvat (Hayvan içme suyu tesisi) yaptı.

"Hayvan yaylada yayılır, otlanır fakat susuz olmaz. Vatandaşlar eski yöntemlerle kendi imkanlarıyla kuyular kazmış, fakat bu kuyular yeterli olmuyor. Biz de bunları tespit ettik." diyen Nurbaki, başlattıkları çalışmayla Karacadağ bölgesinde 44 su deposu ve 37 suvat yaptıklarını aktardı.

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"Hayvanlarına rahatlıkla su vermeleri için bu hizmeti sunuyoruz"





Bu çalışmayı daha da yaygınlaştırmaları gerektiğini, kırsalda buna ihtiyaç olduğunu dile getiren Nurbaki, şöyle devam etti:





"Hayvanların tek besin kaynağı su ve ottur. Ot var, su yok. Bu hayvanlar zamanında su içmezse, etinden ve sütünden faydalanamayız. Taşıma su ile değirmen dönmez ama biz taşıma su ile hayvanları yaşatıyoruz. Önümüzdeki yıl daha farklı projeler yapacağız. Bölgede gerekirse güneş enerjili sondajlarla vatandaşın su sorununu inşallah çözeceğiz. Karacadağ bölgesinde mera ve yaylalardaki besiciler için günde 200 ton su taşıyoruz. İnsanlarımızın hayvanlarına rahatlıkla su vermeleri için bu hizmeti sunuyoruz."