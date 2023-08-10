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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 12:43

Sürü hayvanları için sera ve yaylalara günde 200 ton su taşınıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kuraklıktan etkilenen besicilerin hayvanlarının su ihtiyacını karşılamaları için mera ve yaylalara tankerle günde 200 ton su taşıyor.

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