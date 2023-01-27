  • $18,8155
  • 20,5044
  • 1167.27
  • 5118.9

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 13:26

Sürpriz yumurtadan çıkan devasa koleksiyon! 32 yıl biriktirdi

Sırbistan'ın kuzeyindeki Sremski Karlovci şehrinde yaşayan Radivoj Dado Juhik, sürpriz yumurtalardan çıkan, 32 yıldır biriktirdiği yaklaşık 15 bin oyuncağı evinde sergiliyor. Juhik'İn kolesiyonunda Donald Duck, Asteriks, Spiderman (Örümcek Adam) ve birçok farklı döneme damga vuran karakterlerin oyuncakları yer alıyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.