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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 17:17

Surların dibinden bulundu! Diyarbakır'da heyecanlandıran keşif

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, UNESCO tarafından 2015'te Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen tarihi surlarda devam eden restorasyon çalışmalarında 1700 yıllık 'amfora' bulundu.

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