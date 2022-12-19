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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 14:01

Süresiz yasakladı! Yüzlerce yıldır ticari olarak toplanıyordu

Yüzlerce yıldır ticari olarak toplanan deniz süngerlerinin sayılarının azalması ve 1996 yılında yaşanan hastalık nedeniyle deniz süngeri toplama yasağı getirildi. Yasağa rağmen denizlerdeki sünger tür ve sayısının halen azaldığı açıklandı.

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