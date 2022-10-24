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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 11:28

Sultanahmet Camisi'nin maketi görenleri mest ediyor! 12 kişilik ekip 3 buçuk ayda bitirdi

Ordu'da bir işletme sahibi Serkan Alper, 7 bin ahşap parça ile 12 kişilik ekibin 3 buçuk ayda bitirdiği Sultanahmet Camisi maketini iş yerinde sergiliyor.

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