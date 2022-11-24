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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 15:45

Sultanahmet Camisi'nin 600 yıllık kapısı restore ediliyor! Evliya Çelebi'nin babasından günümüze armağan

Vakıflar Genel Müdürlüğünce Sultanahmet Camisi'nin 600 yıllık kapısı restore ediliyor.

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