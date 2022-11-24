Sultanahmet Camisi'nin 600 yıllık kapısı restore ediliyor! Evliya Çelebi'nin babasından günümüze armağan

1 / 14

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 1609-1617'de Mimar Sedefkar Mehmed Ağa'ya yaptırılan caminin restorasyonunun planlanan şekliyle sürdüğü, Temmuz 2017'de başlatılan ve etaplar halinde devam eden koruma ve restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldığı belirtildi.

2 / 14

İlk etap çalışmalarının Nisan 2022'de bittiği, Ağustos 2022'de ikinci etaba geçildiği bildirilen açıklamada, "Kapsamlı olarak ele alınan yapının minarelerinde, avlusunda ve harim içinde farklı ölçekte ihtiyaç duyulan tüm onarımlar, uzman ekiplerle detaylıca ele alınmıştır. Çalışmalar büyük ölçüde tamamlanmış olup, yakın zamanda yapı içinde kurulan iskeleler sökülerek, yapının ortaya çıkarılan tüm özgün unsurları tüm görkemiyle halkın kullanımına açılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

3 / 14

"Evliya Çelebi'nin babası Kuyumcu Zılli'den günümüze armağan"

Açıklamada, 600 yıllık caminin kapısının da restore edildiği belirtilerek, konuyla ilgili Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un görüşlerine yer verildi.

4 / 14

Ersoy, caminin revaklı avlusuna 3 yönden bronz kapılarla girildiğini, bu kapıların geometrik geçmeleri dışında, ajurlu demir menteşe klapalarının bile kazıma tekniğiyle işlendiğini, kapılarda rumi desenlere yer verildiğini aktardı.

5 / 14

Üst parçalarda kitabelerin yer aldığına işaret eden Ersoy, bunlardan soldakinde, "Ey Muhammed müminleri müjdele" sağdakinde ise "Allah'tan yardım ve yakın bir fetih" yazısının yer aldığını ifade etti.

6 / 14

Ersoy, "Müthiş bir sanat eseri olan kapı kanatlarını, diğer avlu yan kapıları gibi, ünlü vakanüvisimiz Evliya Çelebi'nin babası, kuyumcu Zılli yapmıştır." bilgisini verdi.

7 / 14

Altı minareli cami olma özelliğiyle öne çıkan eserin restorasyonunun titizlikle devam ettiğini vurgulayan Ersoy, "İhtişamlı ve özellikli kapılarının yanı sıra genel restorasyonu 2023'ün ilk çeyreğinde tamamlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

8 / 14



9 / 14



10 / 14



11 / 14



12 / 14



13 / 14

