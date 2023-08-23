Suların çekildiği bölüm otlak haline geldi! Avlan Gölü'nde korkutan görüntü

Göçmen kuşların uğrak noktası olan Avlan'ın "Göle girmek tehlikeli ve yasaktır" tabelalarının bulunduğu bölümünde ise hiç su kalmadı.

"Hem kuşlar hem de balıklar açısından suyun azalması olumsuzluk oluşturuyor"

Gölün, lokal bir iklim oluşturarak Türkiye'nin en önemli sedir ormanlarından birisini oluşturduğuna dikkati çeken Gökoğlu, "Kuruduktan sonra bitkisel anlamda da bölgede değişiklikler oldu. Sedir ağaçları tehlikeye girdi. Göl kuruduktan sonra yapılan yanlışın farkına varıldı." dedi.

Gökoğlu, 1990'lı yılların sonunda göldeki suyu boşaltmaya yarayan düdenlerin büyük kısmının kapatıldığını ve gölün yeniden su tutmaya başladığını anlatarak, "Maalesef gölü bu sefer de kuraklık vurdu. Yağışlar azaldı. Bölgedeki seracılığın ve meyve yetiştiriciliğinin artması nedeniyle sondaj sayısı arttı. Göldeki su her geçen yıl biraz daha azaldı. Suyun azalması bölge iklimini de olumsuz etkiledi. Hem kuşlar hem de balıklar açısından suyun azalması olumsuzluk oluşturuyor." diye konuştu.

"Kuraklığın etkisi çiftçiye olduğu gibi hayvancılara da yansıyor"

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Avlan Gölü'nün su kaynaklarıyla beslenmesi gerektiğini aktaran Kurubaş, "İlçede bazı su kaynaklarının kapalı sistem ile göle getirilmesine yönelik çalışmalar var. Elmalı'da yaklaşık 2,5 aydır hiç yağmur yağmıyor. Önceleri gölde su varken yaz aylarında yağış alıyorduk. Çiftçiler de susuzluk nedeniyle zorluk yaşıyor. Özellikle pancar üreticileri sıkıntıda. Kuraklığın etkisi çiftçiye olduğu gibi hayvancılara da yansıyor." ifadelerini kullandı.





İlçede yayla seracılığının arttığını kaydeden Kurubaş, "Maalesef bazı çiftçilerimiz kaçak sondaj ile yer altından su çekiyor. Kuyu ruhsatı olmayanlara sera yaptırılmaması gerekiyor. Bilinçsizce açılan sondajlar yer altı sularının çekilmesine neden oldu. Suyu planlı kullanmamız gerekiyor. Göl tabanına çobanlar çadırlarını kurdu. Su olsaydı gölün kenarı yeşil olurdu ve hayvanlar orada otlardı. Ancak su olmayınca sürülerin hepsi göl tabanında karnını doyurmaya çalışıyor." şeklinde konuştu.