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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 15:43

Suların çekildiği bölüm otlak haline geldi! Avlan Gölü'nde korkutan görüntü

Yağışların düşük olduğu yıllarda olduğu gibi bu yıl da kuraklık nedeniyle kuruma yüz tutan Antalya'nın Elmalı ilçesindeki 850 hektarlık Avlan Gölü'nün tabanında çobanlar çadır kurup sürülerini otlatıyor.

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