Suları çekilince asırlık köy ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 22 Kasım 2022 tarihinde su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan, ve Meşecik köylerini sular altında bıraktı.
2/7
Baraj sularından kısmen etkilenen 10 köyden biri olan Mutlugün köyü Uysallar mahallesi tamamen sular altında kalırken, baraj sularını çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı.
3/7
Mutlugün Köyü'nün Uysallar Mahallesi, su seviyesinin çekilmesiyle tekrar görünür hale geldi.
4/7
Evler, cami ve okul gibi yapılar, baraj göletinin altında kalmıştı. Suların çekilmesiyle birlikte, bölge sakinleri eski köylerini ve geçmişin izlerini tekrar görme fırsatı buldu.
5/7
Uysallar Mahallesi'nin ortaya çıkması, hem nostaljik hem de tarihi açıdan büyük bir anlam taşıyor.