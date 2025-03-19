Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $38,8137
  • 42,5437
  • 3774.74

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 10:34 |

Suları çekilince asırlık köy ortaya çıktı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde inşa edilen ve dünyanın 5. en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'ndaki sular çekilince, asırlık köy ortaya çıktı.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.