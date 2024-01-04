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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Ocak 2024 Perşembe 14:19

Sular çekilince ortaya çıktı! ‘Kuş cenneti' olarak bilinen Arin Gölü'nde korkutan görüntü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve ‘kuş cenneti' olarak bilinen Arin Gölü'nün çekilmesiyle liman kalıntıları ortaya çıktı.

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