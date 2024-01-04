Sular çekilince ortaya çıktı! ‘Kuş cenneti' olarak bilinen Arin Gölü'nde korkutan görüntü

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Ünal Emen isimli vatandaş, Arin Gölü'nün kuş cenneti olduğunu belirterek, "Burada 200'e yakın kuş türü barınıyor. Ne yazık ki iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle gölümüz her geçen gün biraz daha küçülüyor. Suyun çekilmesiyle gölde liman kalıntısı da ortaya çıktı" dedi.