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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 09:48

Sular çekilince ortaya çıktı! Gören telefonuna sarıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ısınma son birkaç yılda Van Gölü'nde büyük ölçüde su kaybına neden oldu. Akarsuların göle döküldüğü doğu ve kuzey bölgelerde çekilmeler kilometreleri buldu. Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle büyük ölçüde su kaybının yaşandığı Van Gölü'nde, erken Cumhuriyet döneminde taşımacılık için kullanılan ahşap iskelenin kazıkları ortaya çıktı.

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