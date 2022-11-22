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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 11:46

Sular çekilince ortaya çıktı! Gizemli mağaranın içinde ne var?

Doğal özellikleri ve tarihi güzellikleriyle turistlerin ilgi odağı olan Mardin'i şimdilerde gizemli mağara korkusu sardı. Bölgedeki akarsu kuruyunca ortaya çıkan mağara turistlerin yeni uğrak yeri oldu. Yöre halkının başlattığı gizemli mağara akınına yabancı turistler de dahil oldu. Peki gizemli mağaranın içinde ne var?

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