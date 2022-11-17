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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 17:12

Sular çekilince gün yüzüne çıktı! Balıkçılar tarafından tesadüfen bulundu

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, Atatürk Barajı sularının çekilmesiyle ekipleri harekete geçiren tarihi alan, balıkçılar tarafından tesadüfen bulundu.

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