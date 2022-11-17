Sular çekilince gün yüzüne çıktı! Balıkçılar tarafından tesadüfen bulundu

Ekipler bölgede yaptıkları incelemede, mezar yapısı, çeşitli kırık kaplar ile tarihi balta ve kesici aletlere rastladı.

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ROMA DÖNEMİNE AİT MEZARLAR TESPİT EDİLDİ





Alkan, "Bu alanda özellikle Roma dönemine ait mezarlar ve ayrıca Neolitik döneme ait kesici aletler, el baltası ve benzeri objeler tespit ettik." dedi.